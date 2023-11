Pattinaggio | Cdm pista lunga Torna Lollobrigida dopo maternità

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Dodici gli azzurri convocati per le gare in Norvegia ROMA - Riparte dalla Norvegia la stagione di Coppa del Mondo dii primi appuntamento asiatici, il circuito internazionale si sposta in Europa dove, da venerdì, prende il via la tre giorni di Stavanger. Reduce dagli ottimi risulta