Pattinaggio artistico | gli iscritti ai Campionati Italiani Assoluti | assente Grassl | due le new entry

(Di giovedì 30 novembre 2023) Manca poco meno di un mese ai2023 didi figura, rassegna quest’anno in scena a Pinerolo dal 22 al 23 dicembre. Sarà una competizione particolarmente interessante, in quanto in alcuni casi andrà a determinare le convocazioni per iEuropei e Mondiali. In particolare saranno le prove individuali quelle più combattute: la notizia più importante arriva in campo maschile, dove al momento non è prevista la partecipazione di Daniel, atleta che ha deciso di prendersi una pausa dalle gare (non sappiamo al momento per quanto tempo). A darsi battaglia saranno dunque i tre protagonisti che abbiamo già visto nel Grand Prix, dunque Matteo Rizzo, Gabriele Frangipani e Nikolaj Memola, a cui si aggiungono Raffaele Zich (Junior per gli eventi internazionali) e Corey ...