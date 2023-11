Patti Smith | omaggio a Pescara a Gabriele D’Annunzio La Sacerdotessa del rock celebra il Vate video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) «Rimani. Riposati. Non temere di nulla. Dormi sul mio cuore…». L’diarriva a sorpresa alla fine del concerto, dal palco del Teatro Massimo dipropone al pubblico pescarese alcuni versi di sfrontata dolcezza. Quelli di ‘Rimani‘, appunto. «In inglese questo componimento si chiamerebbe ‘Stay‘ – spiega prima di leggere -. So bene che detta così suona come una canzone di Rihanna. E invece è una delle poesie più passionali del». Appunti vocali, parole, istantanee, ballate dalla coda psichedelica. Ladelsa regalare al capoluogo adriatico una performance pregna di energia e intensità. Sul palco, in acustico, la ...