Pari opportunità | premio per le migliori tesi magistrali a Roma Tor Vergata

Women at the Top: Roccella, in arrivo linee guida per formazione polizia

Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalita' e leOpportunita', Eugenia Maria Roccella, intervenendo all'evento 'Women at the Top 2023' organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione ...

Pari Opportunità, Bonetti: “Sfida strategica, serve contributo di tutte le forze politiche” - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE