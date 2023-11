Paramount+ ora disponibile su Hisense

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 30 novembre 2023)comunicano un potenziamento della loro collaborazione: da oggi, il servizio di streaming di Paramount sarà accessibile sui dispositividotati di VIDAA U4 o versioni superiori, ampliando così la disponibilità in Italia Il mercato italiano si unisce all’ampia lista di mercati internazionali in cuiè ora accessibile per i possessori di dispositivi. Gli utenti italiani possono ora godere di un vasto assortimento di intrattenimento attraverso l’app dedicatasulle Smart TV. La partnership è destinata a svilupparsi ulteriormente nel prossimo futuro: alcuni modelli della linea 2024 saranno dotati di un tasto personalizzato, garantendo agli utenti un’esperienza di fruizione ...