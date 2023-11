Papa Francesco | “La Chiesa è donna | va smaschilizzata”

Da qualche giorno Papa Francesco è malato e per questo ha dovuto cancellare il viaggio a Dubai previsto dall’1 al 3 dicembre in occasione della ... (tvzap)

Papa Francesco è malato e ha già firmate le dimissioni - cosa sta per succedere

"Ho già firmato le dimissioni in caso di malattia", diceva nel 2022 Papa Francesco . E ad oggi le sue condizioni di salute non migliorano. All'alba ... (liberoquotidiano)

Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 58 di We – World Energy, il magazine di Eni Non si può dire certo che Papa Francesco ... (linkiesta)

L’impegno di Papa Francesco per il clima alla vigilia della Cop28

"Le condizioni del Santo Padre sono stazionarie, non ha febbre, ma permane l'infiammazione polmonare associata a difficoltà respiratoria. Continua ... (iltempo)

"Permane l'infiammazione polmonare" : come sta Papa Francesco

Papa Francesco - il cardinale Parolin : “È in via di guarigione - ha scelto di annullare il viaggio a Dubai per evitare di esporsi a rischi”

Il cardinale Pietro Parolin a Piazza Montecitorio sulla salute di Papa Francesco: “Il Papa è in via di guarigione, non voleva esporsi a rischi ... (ilfattoquotidiano)