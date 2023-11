Papa Francesco | Ho bronchite acuta e infettiva ma non più febbre

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 30 novembre 2023) Laè passata esta meglio. E' stato proprio il Pontefice questa mattina a informare sul suo stato di salute i partecipanti al seminario di Etica nella gestione della salute. "Come vedete, sono vivo", ha esordito nel breve discorso effettuato in spagnolo. Il Santo Padre ha anche spiegato le motivazioni per le quali il suo medico non gli ha permesso di volari a Dubai per la Cop28. "Il motivo - ha detto - è che lì fa molto caldo e si passa dal caldo all'aria condizionata. E questo in questa situazione bronchiale non è conveniente". E ha rassicurato: "Grazie a Dio non era polmonite. È unamolto".