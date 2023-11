Paolo Fox | oroscopo per il 2024 | quali saranno i segni fortunati

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ogni anno milioni di persone si affidano all’interpretazione degli astri per scoprire se il loro segno zodiacale sarà più o meno fortunato. Ma a chi chiedere consiglio se non aFox? Il suo, edito da Cairo, si trova già in libreria. In 16 anni di attività le previsioni annuali di Fox hanno collezionato milioni di copie vendute. È lui stesso a spiegare l’importanza del suo lavoro nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera.Leggi anche:diFox del mese di settembre: amore in arrivo per tre, cosa sta per succederediFox: tutti izodiacali “Un anno con Giove in Toro e Saturno nei Pesci, ovvero con pianeti che transitano in ...