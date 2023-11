Paolo Crepet ai genitori di Turetta | “Andatevene via dall’Italia per il bene del vostro secondogenito”

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 novembre 2023)aidi: “via” Lo psichiatratorna a parlare del femminicidio di Giulia Cecchettin consigliando aidi Filippodi andare viaper offrire una vita migliore al loro. Intervistato da La Stampa, l’esperto, parlando deidi Filippo, ha consiglirato loro “di andarsene. Soprattutto per offrire una vita migliore al piccolo di famiglia che ha appena 18 anni, e restando in quel paese sarebbe condannato alla gogna permanente. I ragazzi come anche i bambini sanno essere terribili nel far pesare le tragedie”. “Quindi ...