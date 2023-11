(Di giovedì 30 novembre 2023) Il Generale di Corpo d’Armata Giovanni, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, organismo di vertice dell’Arma territoriale per la Sicilia e la Calabria, questa mattina hato ildi. A riceverlo, nella storica sede intitolata a “Giacinto Carini”, è stato il Comandante, Generale di Brigata Luciano Magrini. Nel corso della, dopo

Nave Gnv in viaggio da Palermo a Genova - spento principio d’incendio. A bordo 482 persone

Concorso Cervello di Palermo : 2 Posti per Dirigenti Biologi

Concorso Cervello di Palermo : 3 Posti per Dirigenti Neurochirurgia

Intelligenza artificiale in sanità - a Palermo il 3° meeting AIIC

Intelligenza artificiale in sanità - a Palermo il 3° meeting AIIC

Palermo : Gen. Truglio in visita al Comando provinciale

''Ponte sullo Stretto utile o meno Manca una partecipazione democratica''

. della Fillea Cgil Sicilia Giovanni Pistorio (in foto) , manca attualmente, al netto delle ... questo, tra l'altro, a causa di interi tratti a binario unico, non potrà avvenire sulla linea-...

Palermo: Gen. Truglio in visita al Comando provinciale Adnkronos

Palermo: Generale Truglio visita il Comando provinciale - Dettagli e ... Tendenzediviaggio

Palermo: Gen. Truglio in visita al Comando provinciale

Palermo, 30 nov. (Adnkronos) - Il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, organismo di vertice dell’Arma territoriale per la Sicilia e la ...

Mafia, condannato il fiancheggiatore di Matteo Messina Denaro

Bonafede è accusato di aver fatto da intermediario tra il boss allora latitante e il medico Alfonso Tumbarello nel periodo in cui il capomafia era in cura per il cancro ...