Palermo | Corini | “Penso di avere le qualità per uscire da questo momento”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ilha la necessità di venire fuori dal trend negativo in cui è finito nell’ultimo mese in Serie B. Per farlo è necessario, nell’anticipo casalingo di domani contro il Catanzaro. Ria conquistare un successo che possa rilanciare le ambizioni della formazione rosanero e ricreare il clima di entusiasmo attorno alla squadra. L’ambiente sicuramente non sarà dei migliori, visto il malumore che aleggia attorno alla squadra. L’allenatore Eugenioparla alla vigilia dimatch fondamentale: “Chi sosterrà la squadra vedrà una squadra che lotta e lavora, consapevoli che dobbiamo fare un certo tipo di gara. Per ora non va bene niente e da gran parte della tifoseria c’èsentimento di delusione e devi accettarlo. Per me la reazione c’è stata, non è stata portata avanti nella ...