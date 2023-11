Palermo-Catanzaro | Serie B | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 30 novembre 2023)è valida per la quindicesima giornata del campionato diB: dove vederla in tv e in streaming, probabiliGuardando la classifica dil’anticipo della quindicesima giornata dellaB promette sicuramente spettacolo. Due squadre appaiate in classifica a quota 24 punti, anche se gli ospiti ci arrivano decisamente meglio dopo aver vinto il sentitissimo derby contro il Cosenza domenica scorsa. Il gol di Iemmello contro il Cosenza (Lapresse) – Ilveggente.itUna vittoria fondamentale per gli uomini di Vivarini che si sono messi alle spalle il periodo negativo – quello delle tre sconfitte di fila – sfornando una prova importante, una di quelle che possono solamente fare bene per il proseguo ...