Palermo-Catanzaro | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 30 novembre 2023) Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di serie b 2023/2024. Scontro diretto tra due squadre che veleggiano nelle zone alte della classifica e quindi con l’ambizione di entrare nei playoff.si giocherà venerdì 1 dicembre 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Barbera.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rosanero non sono ancora usciti dalla crisi, visto che non vincono da cinque giornate nelle quali hanno ottenuto tre sconfitte e due pareggi. La squadra di Corini ha perso così contatto dal vertice, che dista ora sei punti, ma è comunque pienamente in corsa per i playoff Discorso pressapoco analogo per i calabresi che, però, stanno comunque disputando un ottimo campionato per essere una matricola. La squadra di Vivarini occupa il sesto posto con 24 punti ...