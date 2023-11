Palazzo Carbonati | la soluzione è a portata di mano

Leggi su lortica

(Di giovedì 30 novembre 2023)è una storia infinita che sembra non trovi mai unadefinitiva. Da oltre 14 anni l’immobile va all’asta pubblica, ci sono abboccamenti, molti interessamenti, qualche controproposta ma poi nessuno si fa avanti per l’acquisto di questo prestigiososituato nel centro storico di Arezzo. L’edificio in questione fu edificato da messer Simonetto di Francesco deiintorno al 1550. Costruito con un’architettura semplice, armoniosa, in autentico stile toscano, ha al suo interno un giardino di quasi 800 metri quadrati. Una vera chicca in una posizione del centro storico aretino davvero invidiabile. Personalmente ho un’idea che accarezzo da molti anni su questo edificio: Arezzo è a tutti gli effetti la Patria della Musica, nelle nostre terre è nato Guido d’Arezzo, ...