Pagelle Servette-Roma | i voti ai protagonisti del match

(Di giovedì 30 novembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per la quinta giornata di Europa League:Ledeideltra, valido per la quinta giornata di Europa League. TOP: FLOP:: A fine partita.

Roma-Servette - le pagelle di CM : Belotti Gallo d'Europa. Lukaku non si ferma più

LIVE Le pagelle di Servette-Roma Voce Giallo Rossa

Europa League - Servette-Roma: probabili formazioni, statistiche e ... Eurosport IT

EUROPA LEAGUE, Le ufficiali di Servette-Roma

La Roma torna in campo in Europa League questa sera per affrontare il Servette nella 5ª giornata della fase a gironi della competizione. Queste le scelte dei due allenatori: ...

FIO-GENK 0-0, Duelli Parisi-Fadera: regolare per arbitro

Al 34 Fadera entra a gamba tesa su Parisi colpendolo ma l'arbitro non se la sente di tirare fuori il carterllino per la seconda volta verso il giocatore del Genk. Dopo le cure al terzino viola il ...