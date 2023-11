Padovan non ha dubbi | “Napoli-Inter? ecco come finirà”

(Di giovedì 30 novembre 2023) Secondo Giancarloilbatterà l’nel big match di domenica: “Gli azzurri hanno ritrovato gioco e motivazioni con Mazzarri”. Il giornalista Giancarlosi è sbilanciato con un pronostico piuttosto netto in vista del big matchdi domenica sera.venuto a TMW Radio,è convinto che al Maradona arriveranno i 3 punti per gli azzurri: “Contro l’ilsarà ritrovato e determinato grazie al lavoro di Mazzarri, può vincere e giocherà una grande gara“. Secondola buona prestazione fornita al Bernabeu contro il Real Madrid, nonostante la sconfitta, è la conferma che la cura Mazzarri ha rigenerato il. Che ora può puntare ai ...

Giancarlo Padovan ha parlato del big match di domenica sera che si ... Credo sia il fuoriclasse del Napoli, però non so se sia ancora al 100%. Non mi pare, non so se possa giocare ancora due tempi, ...

In studio a Sky Sport, Giancarlo Padovan ha commentato così il pareggio in rimonta dell'Inter in Champions League: “Pari Inter col Benfica dopo i tanti cambi Ci sono giocatori non ancora all’altezza ...