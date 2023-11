Osce | segretaria generale | ' evitata per un pelo l' insolvenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Skopje, 30 nov. (Adnkronos/Dpa) - L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa () è alle prese con una grave mancanza di fondi. Lo ha detto laHelga Schmid durante l'incontro annuale dell'organizzazione a Skopje, aggiungendo che "questo non è il modo di gestire un'organizzazione". "Stiamo perdendo personale in tutta l'organizzazione, persone che vogliono sostenere il lavoro dell'ma semplicemente non possono permetterselo", ha affermato la diplomatica tedesca, alludendo agli effetti dei veti russi che bloccano le decisioni cruciali sul bilancio, spiegando che quest'anno l'ha evitato l'solo grazie alle donazioni dei suoi Stati membri. "Di conseguenza, il livello delle risorse con cui operiamo è diventato veramente ...