Osce | Lavrov | ' Organizzazione in condizioni deplorevoli'

(Di giovedì 30 novembre 2023) Skopje, 30 nov. (Adnkronos) - La Russia deve constatare con rammarico che l'si trova ine che le sue prospettive comenon sono chiare. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergejin una riunione dei ministri degli Esteri dell'. "Tra poco più di 12 mesi l'Atto finale di Helsinki compirà 50 anni - ha affermato- Dobbiamo constatare con rammarico che l'si avvicina a questo anniversario in una forma deplorevole e che le sue prospettive rimangono poco chiare".ha aggiunto che gli Stati della Nato hanno rovinato con le proprie mani la dimensione politica e militare dell'. "Purtroppo le élite politiche occidentali, che si sono arrogate il ...

Lavrov, volo deviato. La Bulgaria impedisce l'uso del suo spazio aereo: il motivo

... Serghey, diretto a Skopje per la riunione dell'è 'assurda e stupida'. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta la Tass. 'La cattiva stupidità dei russofobi ha ...

"L'Osce sta per essere trasformata in un'appendice della Nato e dell'Ue. L'organizzazioe, ammmettetelo, è sull'orlo del precipizio e c'è da chiedersi: ha ancora un senso investire per rivitalizzarla" ...

Il ministro degli Esteri russo, Serghey Lavrov, è arrivato a Skopje, nella Macedonia del Nord, dove oggi e domani si terrà una riunione ...