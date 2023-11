Oroscopo Branko giovedì 30 Novembre 2023 | Capricorno stanco

Leggi su zon

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’diper oggi,30Ariete Cari amici dell’Ariete, nel corso delle prossime ore saranno possibili momenti di calo fisico o malesseri passeggeri dovuti alla Luna dissonante, dovreste cercare di dormire un po’ di più. Toro Vi attende una giornata molto promettente, favorito soprattutto chi è in fase di chiusura di un accordo. Gemelli Cari Gemelli, se da un po’ di tempo state facendo i conti con qualche grattacapo economico o magari siete in cerca di un finanziamento, il consiglio è di muovervi in questi giorni. Cancro Allarme malesseri a cui si può rispondere soltanto con il riposo o chiedendo l’assistenza di un medico. Potreste sentivi un po’ “fuori fase” Leone Il vostro sesto senso ora può svilupparsi a dismisura grazie all’influenza positiva della Luna, ...