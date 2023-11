Ora e sempre Resistenza a Meloni | l’Anpi dichiara guerra alla sicurezza

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 30 novembre 2023) Se è vero, come diceva Frank Zappa, che l’elemento più diffuso in natura è la stupidità, allora l’ente più diffuso in società, per quanto irrilevante, residuale, è. Ogni giorno la sua gag, adesso lanciano un comunicato demenziale, e va bene che questa è una associazione di reduci secolari, ma qui più che di rincoglionimento progressivo sembra potersi trattare di rimbambimento di ritorno: siamo al livello delle assemblee permanenti nei licei okkupati, roba così. L’intento propagandistico sarebbe quello di scagliarsi contro il pacchettoappena licenziato dal governo, in effetti pare si quasi si teorizzi la licenza piena di delinquenza in tutte le forme e manifestazioni: le ladre rom debbono essere libere di scippare, taglieggiare e rapinare, i loro protettori e padroni liberi di massacrare chi si sottrae e magari reagisce segnalando alle ...