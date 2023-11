Oppenheimer | esaurita in pochi giorni la versione 4K Ultra HD | Universal corre ai ripari

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 30 novembre 2023)inlahome video in 4KHD di, è corsa a rifornire i negozi negli USA in vista del Natale.Pictures Home Entertainment ha annunciato di stare lavorando per rifornire le scorte di home video diin 4KHD presso i principali rivenditori americani in tempo per le festività natalizie dopo che il prodotto è andato esaurito in. L'hit di Christopher Nolan è arrivato nei negozi americani in formato fisico la scorsa settimana (in Italia sarà disponibile per l'acquisto dal 21 dicembre) con tre ore di materiale bonus. Al di là di questi extra, però, la funzionalità stessa è apprezzata dai cinefili nel formato 4K dato che la ...