Opere pubbliche e messa in sicurezza del territorio | nell' Astigiano interventi per oltre 415 mila euro

Alburni : abbattuto l’ecomostro simbolo delle opere pubbliche incompiute - al suo posto l’asilo nido Tempo di lettura: 2 minutiSicignano degli Alburni. Un asilo nido che sarà realizzato grazie ai fondi ministeriali elargiti dal Pnrr al Comune di ... (anteprima24)

Pnrr : Mef - 100 milioni di euro per opere pubbliche nei settori salute e istruzione Il provvedimento - in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - con l'elenco degli interventi finanziati è già consultabile sul sito del Mef in modo da ... (247.libero)

Pnrr : Mef - 100 milioni di euro per opere pubbliche nei settori salute e istruzione Il provvedimento - in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - con l'elenco degli interventi finanziati è già consultabile sul sito del Mef in modo da ... (247.libero)

Pnrr : Mef - 100 milioni di euro per opere pubbliche nei settori salute e istruzione Il provvedimento - in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - con l'elenco degli interventi finanziati è già consultabile sul sito del Mef in modo da ... (247.libero)

Pnrr : Mef - 100 milioni a opere pubbliche per aumento prezzi Il provvedimento - in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - con l'elenco degli interventi finanziati e' gia' consultabile sul sito del Mef in modo da ... (247.libero)