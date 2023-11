Opec+ | un altro taglio all’alba della Cop28 Quali gli impatti?

Leggi su formiche

(Di giovedì 30 novembre 2023) Mentre alladi Dubai si parla del futuro dell’energia, dalla sede dell’a Vienna arriva un potente promemoria del potere che l’oro nero esercita ancora sugli equilibri globali. Oggi, giovedì 30 novembre, i membri del cartello di produttori si sono accordati su unalla produzione, unmilione di barili di petrolio al giorno in meno. Una mossa che potrebbe invertire la tendenza al ribasso del prezzo del greggio, come ha indicato la rapida fiammata del prezzo dell’indice Brent (più 1,5% appena dopo l’annuncio). Non era un risultato scontato: la riunione di giovedì si sarebbe dovuta tenere una settimana prima, ma tre Paesi africani avevano incrociato le braccia, rifiutandosi di tagliare ulteriormente la produzione e resistendo alla pressione dei due player principali, Russia e ...