‘One Trillion Dollars’ | Alessandra Mastronardi | «Franca Vacchi | una di quelle donne di cui non si parla mai»

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ones Dollars è finalmente disponibile su Paramount+ con tutte le sue mille sfumature. Basato sul bestseller omonimo di Andreas Eschbach, il thriller internazionale in sei parti vede nel cast Philip Froissant e la nostra, nei panni della misteriosa. È una serie che muta OneDollars: inizia quasi come una spy story, per virare poi nel fantasy e nell’action. John Fontanelli – giovane tedesco che si guadagna da vivere facendo il rider – scopre infatti di essere l’unico erede di una fortuna creata oltre 500 anni fa. Nel corso dei secoli, l’eredità è cresciuta fino all’incredibile somma di un trilione di dollari. In cifre: 1.000.000.000.000 di dollari, da usare all’esclusivo scopo di restituire all’umanità il futuro perduto. «Ci sono ...

Apple unveils App Store Award winners, the best apps and games of 2023

... explore, and see the world as. Proloquo from AssistiveWare An accessibility app pioneer for ... the App Store is an engine of global economic growth, facilitating $1.1in developer ...

Alessandra Mastronardi in One Trillion Dollars AMICA - La rivista moda donna