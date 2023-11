Omicidio Giulia Cecchettin | la compagna di corso | “Turetta era subdolo e morboso”

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 novembre 2023), ladi: “era” Filippoerae onnipresente: lo rivela unadidi, la 22enne uccisa dal suo ex fidanzato. Intervenuta alla trasmissione Ore 14, la giovane ha rivelato: “esercitava su di lei un controllo malato. Era sempre con lei, in un modo quasi”. “Il suo era un controllo, psicologico, anche come amico. Diceva che senza di lei non poteva vivere e gli amici dierano diventati anche suoi – ha aggiunto – Era onnipresente. Io e ...