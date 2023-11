Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | il Cio al Governo | “Per sliding center si guardi fuori dall’Italia”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) “Abbiamo affrontato nuovamente la questione delloper. Voglio essere chiaro: ilitaliano ha riaperto la discussione sul progetto Cesana e prenderà una decisione entro il 5 dicembre. Noi rispettiamo questa posizione, ma ribadiamo la necessità di individuare un impianto in funzione. Il progetto Cesana non dovrebbe essere adottato, sarebbe invece il caso di guardare: ci sono diverse strutture disponibili”. Lo ha dichiarato Christophe Dubi, direttore esecutivo dei Giochi Olimpici, in conferenza stampa al termine della riunione odierna del Comitato Esecutivo del Cio. “Voglio inoltre chiarire che, se alcune gare si svolgeranno, le regole di ...