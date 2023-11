Olanda | NSC contro il manifesto elettorale del PVV

(Di giovedì 30 novembre 2023) In, il partito centrista Nuovo Contratto Sociale (NSC) ha affermato che non è disposto a formare un’alleanza con il Partito per la Libertà (PVV) di Geert Wilders a causa delversodel PVV.: NSCil partito di Wilders Il partito Nuovo Contratto Sociale (NSC), possibile alleato del partito populista di

BRUXELLES, 29 NOV - Il leader del Nuovo contratto sociale (Nsc), Pieter Omtzigt, possibile ago della bilancia per la formazione di un governo di destra in Olanda, "per il momento" non intende negoziar ...

La Commissione Ue sulle elezioni olandesi: "Paesi Bassi sono membro fondatore, contiamo su di loro"

BRUXELLES - "I Paesi Bassi sono un membro fondatore dell'Unione europea" e "continuiamo ovviamente a contare sulla forte partecipazione del governo e dei cittadini olandesi all'Unione europea". Lo ha.