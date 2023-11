Oggi sciopero di 8 ore delle Ferrovie dello Stato | protesta dopo l’incidente in Calabria

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 30 novembre 2023) Giovedì 30 novembre i lavoratori del Gruppo Fs italiani hanno proclamato unodi 8 ore, dalle 9 alle 17, come risposta altra un treno regionale e un camion verificatosi martedì sera in, che ha causato la perdita di due vite umane. Le organizzazioni sindacali, tra cui Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Uglri, Orsa trasporti e Fast Confsal, hanno espresso la fragilità del sistema infrastrutturale e la necessità di far luce sull’accaduto. Leggi anche: Treno travolge camion su passaggio a livello, due morti a Coriglianoanchedi 24 ore dei trasporti pubblici La richiesta della Commissione di garanzia per gli scioperi di ridurre lada 24 a 8 ore ha suscitato dibattiti, con il Garante che, pur ...