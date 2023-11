Offerta panino a 3€ | traffico impazzito tra i McDonald’s dell’area nord di Napoli

McDonald's presi d'assalto da adolescenti in tutta Italia: perché si è scatenata la ressa

I ristoranti McDonald's in tutta Italia sono stati letteralmente invasi per un'speciale: una prezzo ridotto solo per oggi 30 novembre. La promozione chiamata Winterdays consentiva di acquistare un Crispy McBacon e menù large a meno di metà prezzo. L'ha ...

C’è l’offerta del panino a 3 euro, lunghe code di giovani fuori dai McDonald’s: il video… Il Fatto Quotidiano

Reggio, code per il panino in offerta da McDonald ed è caos sulla SS106 Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria

McDonald’s lancia il panino a 3 euro e scatta follia, file chilometriche nei punti vendita di tutta Italia

Una sorta di follia di collettiva quella a cui si assiste in queste ore nei pressi dei vari McDonald’s italiani. A scatenarla è l’offerta che la catena di fast food ha lanciato: il Crispy McBacon menu ...

Maxi file in tutti i McDonald’s di Palermo per il panino scontato a 3 euro: le immagini della ressa – VIDEO

I McDonald's di tutta Italia sono letteralmente presi d'assalto, complice la promozione che consente di acquistare un Crispy McBacon a meno di metà prezzo. L'offerta ha riscosso un enorme successo tra ...