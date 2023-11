Obbligo vaccino Covid | giudice Zanda annulla sanzione a infermiera non vaccinata e dispone risarcimento danni da 70mila euro | Sospensione discriminatoria | somministrazione non impedisce contagi

(Di giovedì 30 novembre 2023) Una nuova sentenza di Firenze in materia diha stabilito che l'none sospesa per un anno è stata discriminata e pertanto, deve ricevere un. La lavoratrice è stata sospesa per un anno per aver rifiutato il. IlSusanna

Obbligo vaccino Covid - a Ivrea Ministero Salute e Agenzia delle Entrate condannati a risarcire 10 persone non inoculate; "Illegittimo multarli perchè senza dosi"

Aggiornamento ATA terza fascia : periodo di sospensione dal servizio senza stipendio per inadempienza obbligo vaccino non si calcola

Obbligo vaccino Covid - Giudice di Padova annulla multa a infermiera non inoculata : "Illegittimo - imposizione della profilassi in contrasto con articoli 3 e 32 della Costituzione"

Come Pfizer e Moderna controllano ciò che viene detto riguardo ai vaccini

... mediche e per i diritti civili che hanno esercitato pressioni per imporre l'delanti - COVID [1, 2] creando così la falsa apparenza di un ampio sostegno. Gruppi di interesse pagati ...

Covid-19: impennata di contagi e vaccinazioni al palo Nurse24

Ci sono ancora regole e restrizioni anti-Covid oggi Ecco cosa bisogna sapere La Gazzetta dello Sport

Vediamo come comportarsi se si contrae il Covid ora che la pandemia è superata e il virus è endemico

Adesso non c'è più alcun obbligo di isolamento e quarantena ... esattamente come avviene per il vaccino anti-influenzale. Il vaccino è consigliato anche alle donne incinte e agli operatori sanitari.

Impennata di contagi e vaccinazioni al palo

Secondo le attuali regole in vigore non è previsto nessun obbligo di isolamento per i soggetti positivi ... può ancora fare danni seri quando si è persa la protezione del vaccino, soprattutto tra ...