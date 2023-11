Nuovi ingressi al Grande Fratello | almeno 4 tra vip | nip e bei ragazzi

Leggi su biccy

(Di giovedì 30 novembre 2023) Sabato la porta rossa delsi aprirà nuovamente. Sono in arrivo dei, uno è già stato annunciato ed è quello di Greta Rossetti, ma insieme a lei arriverà un’altra ragazza, probabilmente nip. Poi entrerà nella casa anche un bono (forse Luca Vetrone) e un ragazzo che adesso sta in Corea del Sud a Seul. Quindi le new entry sarannoquattro. A svelare queste novità è stato Alfonso Signorini dal suo profilo Instagram. Ial, parla Alfonso Signorini. “Come mai abbiamo deciso di far entrare Greta Rossetti? Perché lei vuole giocarsi la sua partita ed è giusto che provi. I provini comunque sono aperti fino a metà gennaio e quindi potere iscrivervi tutti. Posso dirvi che uno dei ...