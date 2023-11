“Nuova Bobo TV” | sta succedendo in queste ore | appassionati increduli

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 30 novembre 2023) Dopo l’addio sofferto di Adani, Cassano e Ventola laTV non sta andando benissimo: cosa ha portato a questo cambiamento? Ormai non è più un segreto: i rapporti tra la direzione dellaTV e i 3 commentatori Adani, Cassano e Ventola si sono incrinati e, in seguito all’accaduto, ad podcast sono cambiate Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.