Nuoto | Italiani Assoluti terza giornata | record italiano e pass olimpico per Razzetti

(Di giovedì 30 novembre 2023) In aggiornamento i risultati in diretta delladei Campionatiinvernali di2023. In palio iolimpici per Parigi 2024 e precedentemente per i Mondiali di Doha 2024. Nella prima finale, quella dei 100 delfino femminili, vince per la prima volta Laquintana con 58.85, a seguire Scotto Di Carlo e D’Innocenzo. Nella finale dei 200 delfino maschili vince con 1’55?11 Federico Burdisso, a solo un paio di centesimi dalla matematica qualificazione a Doha. A seguire Carini e Camozzi. Ancona nuova vincitrice nella finale dei 100 dorso femminili: vince Pasquino in 1’00?86, seconda Toma eGastaldi. Scalia finisce la benzina dopo la virata della prima vasca. Poche sorprese invece nei 50 dorso maschili: vince in 24.83 Michele Lamberti ...