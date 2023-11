Nuoto in acque libere | Coppa del Mondo Funchal 2023 | Paltrinieri guida la spedizione azzurra

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) Si avvicina la tappa conclusiva delladeldiin, in programma a, in Portogallo. Inizialmente prevista a Eilat, in Israele, la manifestazione è stata trasferita nella capitale dell’arcipelago di Madeira del Portogallo. Le gare individuali di 10 chilometri maschile e femminile sono in programma sabato 2 dicembre rispettivamente alle ore 10.00 e 13.30 locali (le 11.00 e 14.30 italiane), mentre la staffetta mista avrà luogo domenica 3 dicembre. Oltre a Gregorio(Fiamme Oro/Cooper) – che martedì a Riccone ha staccato il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 nei 1500 stile libero – sono convocati anche Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros), Giulia ...