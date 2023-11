Nuoto | Benedetta Pilato | “Posso fare molto meglio nei 100 rana” La pugliese ha lanciato un messaggio anche contro la violenza sulle donne

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’obiettivo è stato centrato, ma si vuole di più.ha iniziato una nuova avventura in questa stagione: il trasferimento da Taranto a Torino, allenata da Antonio Satta. In un gruppo nel quale spicca la presenza di Alessandro Miress, la nuotatriceè stata in grado di ambientarsi abbastanza velocemente e il feeling con il nuovo tecnico c’è. L’1:05.80 nuotato ieri nei 100degli Assoluti invernali di Riccione ha permesso alla 18enne nostdi qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024, garantendosi quindi un avvicinamento alla rassegna a Cinque Cerchi ideale. Da questo punto di vista c’èla consapevolezza di valere un tempo migliore di quanto fatto vedere a Riccione, pensando al record italiano nuovamente sfiorato (1:05.67 di Arianna Castiglioni). “Mi ...