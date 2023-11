Nuoto | Benedetta Pilato concede il bis e fa suoi i 50 rana a Riccione con un tempo notevole

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) Sulla strada giusta.ha concluso al meglio la sua esperienza negli Assoluti invernali di2023 in vasca lunga. La pugliese, dopo aver ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei 100, ha voluto far vedere a tutti la sua superiorità nei 50. Lei, essendo già pre-qualificata di diritto ai Mondiali di Doha in questa specialità (non olimpica) considerando la Finale e il bronzo ottenuto a Fukuoka (Giappone), si è voluta mettere alla prova e il suo riscontro è stato. Va tenuto conto del fatto che la sua preparazione sia per lo più tutta orientata sulla doppia distanza, come sottolineato dal suo tecnico Antonio Satta., però, è un’agonista pura e quando compete vuole vincere e convincere. L’ha fatto la 18enne ...