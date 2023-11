Nuoto | Assoluti Invernali 2023 | ancora Pilato show nelle batterie dei 50 rana Bene Lamberti e Miressi

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) Si è aperta questa mattina la terza e conclusiva giornata dell’edizionedeglidi. Una manifestazione che in questi giorni sta assegnando pass iridati e olimpici ai nostri nuotatori e che si spera possa garantirne altrifinali in acqua questa sera a partire dalle 17:30. Leodierne si sono aperte con i 200 farfalla in cui Federico Burdisso ha fatto registrare il miglior tempo in 1’57?03.anche Michele, reduce dal secondo posto con carta iridata per Doha nei 100 dorso. Riesce a far segnare il miglior crono nei 50 in 24?95, davanti a un buon Lorenzo Mora. Alberto Razzetti, già certo di essere sia in Qatar a febbraio che a Parigi il prossimo luglio, non ha rivali per ora nei 400 misti, nuotati in ...