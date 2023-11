Nota tattica di Benfica-Inter | Frattesi trova il gol e non solo

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di. TITOLARE CON GOL – Inè tornato titolare. Per la sua terza presenza di fila dal primo minuto in Champions League. E oltre ad averto il suo primo gol nella competizione, ha mostrato un gioco diverso a quello cui aveva abituato in questi mesi. Senza però perdere il suo principale punto di forza. RUOLO CRESCIUTO –trae Italia si è dimostrato un incursore formidabile. Mantenendo sempre un compito preciso: muoversi in verticale senza palla, attaccando lo spazio e ...