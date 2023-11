(Di giovedì 30 novembre 2023) A gennaio parte la nuova App che però non funziona. Il lavoro delle toghe diventa burocratico senza alcun vantaggio per la speditezza delle inchieste

Nordio inciampa anche nel processo penale telematico. L’allarme dei magistrati la Repubblica

Il premierato manda in soffitta la riforma Nordio Il Riformista

Nordio inciampa anche nel processo penale telematico. L’allarme dei magistrati

Alcuni esempi È presto detto. Come racconta chi ci sta lavorando App non è un sistema maneggevole, soprattutto perché non consente un facile “dialogo” tra il pm e il gip. La “scrivania virtuale del ...