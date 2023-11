Nordio al plenum del Csm | “Collaboriamo con lealtà | il rapporto di fiducia è un pilastro”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) “La mia presenza oggi, oltre ad essere l’occasione di un doveroso omaggio all’alta istituzione che mi accoglie, intende riaffermare uno dei principi costituzionali che auspico possa connotare ogni segmento del mio servizio. La leale collaborazione. Il concetto di leale collaborazione deve essere inteso in senso forte, come principio che orienta gli attori del sistema ordinamentale verso un raccordo, di pensiero e di azione, per il raggiungimento degli obiettivi comuni”. È uno dei passaggi dell’intervento del ministro della Giustizia Carloalstraordinario del Csm.aldel Csm: lanelle toghe è un“A mio parere, questa collaborazione, tra Csm e ministro, è la chiave per restituire al Paese una giustizia sempre più vicina ai bisogni della ...