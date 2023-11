Nordio al Csm cerca la pace con le toghe | “La Costituzione non è una stella fissa | si può cambiare Ma il pm mai soggetto al governo”

(Di giovedì 30 novembre 2023) “La mia presenza intende riaffermare il principio costituzionale della leale collaborazione” tra i poteri dello Stato, “che è la chiave per restituire al Paese una giustizia sempre più vicina ai bisogni della collettività”. In giorni infuocatissimi nei rapporti tra, il Guardasigilli Carlosi presenta davanti al Consiglio superiore della magistratura in una seduta straordinaria presieduta dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Lo fa dopo oltre un anno dal suo insediamento in via Arenula: nessuno dei suoi predecessori aveva mai aspettato tanto (circostanza sottolineata con accenti polemici a palazzo dei Marescialli). Ma i toni, stavolta, sono concilianti e moderati: l’ex pm parla di un clima “positivo” e di “amicizia“, auspica “massima sinergia” con l’organo di autoe concede un “plauso” a ...

Plenum del Csm. Nordio tende la mano ai magistrati: collaboriamo con lealtà

... misure richieste dal Pnrr - spiega- "sono incoraggianti ; e anche se è necessario ... Anche il vicepresidente delmanda segnali rassicuranti. "Il Consiglio Superiore non manca e non mancherà ...

Nordio rassicura il Csm e apre alle riforme: “Le stelle della nostra Costituzione non sono fisse”. Il silenzi… la Repubblica

Riforma della giustizia, Nordio al Plenum del Csm: “Rinsaldare la fiducia nella Magistratura” RaiNews

Cooperation between justice minister, CSM is 'key' - Nordio

(ANSA) - ROME, NOV 30 - Cooperation between the justice minister and the Supreme Council of Magistrates (CSM), is key to giving Italy a justice system that is closer to the needs of the community, ...

Nordio rassicura il Csm e apre alle riforme: “Le stelle della nostra Costituzione non sono fisse”. Il silenzio di Mattarella

ROMA – Carlo Nordio per la prima volta al Csm. E va detto subito che Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ma anche dello stesso Csm, ascolta per un’ora e dieci minuti Nordio, i consiglieri ...