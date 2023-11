“Non vorrei far vivere i miei figli in un mondo così” | Benedetta Pilato vince | si qualifica alle Olimpiadi e piange per la violenza sulle donne La tarantina diciottenne campionessa di nuoto

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 30 novembre 2023) Stralcio del comunicato diffuso dalla federazione italiana: Una fuoriclasse dentro e fuori dall’acqua. Unache quando vuole una cosa l’ottiene, sempre stupendo per solidità e lucidità.lascia senza fiato, domina i 100 rana e strappa pass iridato (limite 1’06?5), già era suo nei 50, ed olimpico (tempo limite 1’06?0). La 18enne– tesserata per Fiamme Oro e CC Aniene, oro a Roma 2022 ed iridato a Budapest 2022 – nuota in 1’05?80, con un ritorno fantascientifico in 34?91, a dieci centesimi dal primato personale e a tredici dal record italiano di Arianna Castiglioni (Fiamme Gi/Team Insubrika) seconda in 1’06?76. Pera fine gara sono lacrime. “Mi manca sempre un briciolo per arrivare al record italiano ma questa sera ...