“Non è possibile” Grande Fratello | per Mirko e Perla momento è arrivato Ma è andata male

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 30 novembre 2023) Forse quella in corso è l’edizione dove il cast si è dilettato più spesso nei tipici giochi adolescenziali quali quello della bottiglia o obbligo o verità. Tutto perVatiero eBrunetti e il loro ritorno di fiamma, per cui il2023 tifa. Ieri erano a letto insieme, ma non era un gioco, e la regia ha staccato. Una moltitudine di telespettatori non si sta dando pace da ore in quel di Twitter e Instagram, soprattutto i Perletti, il fandom di coppia diVatiero eBrunetti. Come promesso mentre giocavano con gli altri, ad obbligo o verità, hanno dormito insieme al2023. Sul più bello la regia ha chiuso., ilè ...