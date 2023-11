"Non è il momento per il cessate il fuoco". Ma Blinken chiede a Israele di ridurre i danni sui civili

(Di giovedì 30 novembre 2023) Gli Usa hanno ribadito ala necessità di mettere in atto piani perulteriormente le vittimeprima di operare nel sud di Gaza, come la creazione di aree sicure per i palestinesi. "Il modo in cuisi difende è importante", ha detto il segretario di Stato. "Le intenzioni contano, ma lo sono anche i risultati"

Real Madrid - la gioia di Nico Paz : 'Il gol? Ho osato - per un momento non ci ho nemmeno creduto'

“Un cornetto vuoto come le nostre teste in questo momento” : comprano un dolce alla professoressa per non farsi interrogare

Frosinone - Di Francesco : 'Siamo in emergenza. Milan in difficoltà - ma non è un momento disastroso. E su Pioli...'

Il consiglio comunale a Varese si apre nel ricordo di Maroni: deciso all'unanimità di dedicargli un luogo prestigioso della città

...raggiungere le più alte vette delle istituzioni italiane - Ha ricordato Angei - La sua carriera... La discussione poi ha fatto emergere come questosia stato lungamente discusso e condiviso ...

Giampiero Mughini tradì Michela Pandolfi: «Un momento difficile». Lei: «Non l'ho mai perdonato» ilmessaggero.it

Sergio: "Toro, non vedo lo spirito giusto e l'ambiente non è tranquillo"

Ospite ai microfoni di TMW Radio, l'ex granata Raffaele Sergio ha fatto il punto sul momento del Toro: "Non vedo lo spirito del Torino. Non riesce a trovare l'equilibrio giusto che riesce a dare la ...

Ma, nonostante questo, per gli Usa non è ancora il "momento per un cessate il fuoco permanente" a Gaza. Come ha spiegato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, ...