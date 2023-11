Non è andato al lavoro per 5 anni con certificati falsi | arrestato un bidello | in tasca 108mila euro di stipendi

Maxime Lopez , centrocampista della Fiorentina , ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Genk Maxime Lopez , ... (calcionews24)

Fiorentina - Maxime Lopez : «Il primo mese qui non è andato come pensavo - ma…»

Giacomo Urtis è stato intervistato da Adnkronos nella sua clinica di Roma. Nato a Caracas, in Venezuela, è tornato da piccolo ad Alghero, in ... (howtodofor)

Giacomo Urtis : “Io e il mio fidanzato vogliamo due figli - lui non era mai andato con gli uomini”

Fugge di casa per un brutto voto a scuola nella provincia di Frosinone : ritrovato Kristian Mandatori a Ferentino

La comunità di Ferentino, in provincia di Frosinone, è stata in allarme per la scomparsa di Kristian Mandatori, un giovane di 15 anni, avvenuta ieri ... (ilcorrieredellacitta)