Non è ancora tempo di strappi Il summit Ue-Cina visto da Pelanda

(Di giovedì 30 novembre 2023) I rapporti traed Europa non sono più quelli di una volta. Prima la mancata ratifica da parte europea del trattato sugli investimenti, il Cai; poi i primi scricchiolii lungo la Via della Seta, anche con il disimpegno italiano; infine i mal di pancia di Bruxelles verso lo strapotere del mercato cinese delle auto elettriche, in odore piuttosto forte di doping di Stato. Eventi che messi a fattor comune, hanno finito con il sfilacciare il tutto, aprendo la stagione del cosiddetto de-risking. Per questo iltra Europa e Dragone in programma il prossimo 7 e 8 dicembre parte sotto una luce non troppo buona. Il rischio è che non si arrivi a una dichiarazione congiunta che avrebbe il chiaro sapore dell’intesa. Due settimane fa, a San Francisco, Stati Uniti ehanno mandato al mondo segnali più distensivi rispetto a quelli che ...