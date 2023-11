Non ci Resta che il Crimine | il cast racconta la serie tv | Marco Giallini & co si tuffano negli anni ’70

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ironici e amiconi: ildi Non ciche ilcosì latv. La trilogia di film di Max Bruno è stata un successo, ed è un’opera che può facilmente essere trasportata anche sul piccolo schermo. Dopo il viaggio cinematografico indietro nel tempo fino agli‘80, in cui a Roma prosperava la Banda della Magliana, e poi quello nell’Italia fascista degli‘40, la nuovaSky Original inizia subito dopo gli eventi dell’ultimo film. Stavolta l’affiatatissima banda di protagonisti si tufferà’70, fra gli ambienti della sinistra giovanile e delle contestazioni studentesche e quelli della destra eversiva del Golpe Borghese. Perché proprio in quella decade storica? Lo ha ...

“Mia nonna vuole farmi arrestare” - il nipote non può aprire la valigia misteriosa all’aeroporto per la promessa fatta alla nonnina [VIDEO]

Non è andato al lavoro per 5 anni con certificati falsi : arrestato un bidello - in tasca 108mila euro di stipendi

“La nave da crociera non può attraccare - sullo scafo ci sono idroidi e cozze” : passeggeri restano a bordo una settimana in più (con onde di 6 metri)

Non ci resta che il crimine - la nuova serie Sky con Marco Giallini è da non perdere

Nuovo record di occupati in Italia: calano gli inattivi, aumentano i contratti stabili

Masi tratta di una cattiva notizia. Tutt'altro. Vuol dire che c'è uno choc positivo sul lato ... Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato Accediinformato ovunque ti trovi grazie ...

"Non Ci Resta che il Crimine", il cast della serie tv Sky si racconta. VIDEO Sky Tg24

La banda di Non ci resta che il crimine ora è una serie su Sky Agenzia ANSA

Medio Oriente, Tajani: "C'e' chi non vuole la pace, Hamas non va confusa con il popolo palestinese"

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...

Xbox App per PC, arriva una nuova grafica per le console portatili

L'altra faccia della medaglia è che l'interfaccia non sempre è adatta per la navigazione su schermi di queste dimensioni, possibilmente touch. Per questo motivo, i brand principali hanno lavorato per ...