No! Questi documenti non provano che Zelensky abbia acquistato due yacht da 75 milioni

(Di giovedì 30 novembre 2023) Circolano numerosi post social secondo cui il presidente dell’Ucraina Volodymyravrebbeduedi lusso tramite gli intermediari e amici Boris e Sergey Shefiri. Non è la prima volta che il leader di Kiev viene accusato di possedere beni costosissimi che secondo le voci sarebbero stati acquistati usando il denaro che i Paesi occidentali, tra cui l’Italia, hanno inviato all’Ucraina per fare fronte all’invasione da parte della Russia. Non lontano nel tempo l’esempio della villa in Egitto che la suocera del politico era stata accusata di aver. Come vedremo, in realtànon hadueda 75tramite prestanome Per chi ha fretta: Si sostiene che il presidente dell’Ucraina Volodymyr ...