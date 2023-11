Next Gen Revolution | l’iniziativa Fondazione Saccone – Giffoni Innovation Hub per abbattere il numero di NEET

Leggi su fmag

(Di giovedì 30 novembre 2023) La, in sinergia conHub, lancia ‘Gen’ progetto che ha l’obiettivo di fronteggiare l’urgenza del crescente tasso di(Not in Employment, Education or Training) in Campania. Il progetto si pone come catalizzatore di opportunità per i giovani dai 15 ai 34 anni, che si trovano al di fuori del circuito lavorativo e formativo e ha un duplice obiettivo: ridurre il divario educativo e facilitare l’inserimento professionale, attraverso un’azione mirata che coniuga interventi formativi, mentoring e supporto all’employability. Il progetto è stato selezionato dal “Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale” e promosso da, Ai.Bi. Associazione Amici Dei Bambini e il ...