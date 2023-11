Next Gen | Nardi - Cobolli 3 - 4 | 4 - 2 | 4 - 2 | 1 - 4 | 4 - 3 | higlights

LIVE Cobolli-Nardi 4-3 - 2-4 - 3-4 - 4-1 - 3-4 - NextGen Finals 2023 in DIRETTA : vince il pesarese - eliminato. Il romano deve sperare in Fils

Next Gen Atp Finals 2023 - Nardi vince il derby ma è eliminato : Cobolli ora tifa Fils in tre set

Next Gen ATP Finals 2023 : Luca Nardi batte Flavio Cobolli in cinque set - ma è fuori. Il 2002 appeso a un filo

Cesena - Juventus Next Gen: ecco dove vedere la partita Tutto Juve

Next Gen ATP Finals – Cobolli-Nardi è derby amaro. Eliminati entrambi, passa Stricker

Un epilogo amaro per i colori italiani alle Atp Next Gen Finals di Gedda. In una giornata piena di scossoni e ribaltamenti, basta un solo set vinto contro il capolista Fils a Stricker per staccare il ...

Flavio Cobolli eliminato: Fils vince su Stricker ma perde un set, in semifinale entrambi

Fuori tutti gli italiani dalle ATP Next Gen Finals 2023, a Jeddah. Anche Flavio Cobolli infatti deve salutare la manifestazione, eliminato ai gironi come Luca Nardi. Cobolli infatti attendeva ...